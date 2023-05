Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele dopo 45 giorni di ricovero

Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele dopo quarantacinque giorni di ricovero.

Il Cavaliere era in ospedale dal 5 aprile per curare la polmonite insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Nella struttura ha trascorso 12 giorni in terapia intensiva e i restanti nel reparto ordinario del Padiglione Q. Al suo fianco dall'inizio della degenza la compagna Marta Fascina.

Ieri sera la visita dei figli Marina e Pier Silvio Berlusconi.

Sabato 6 maggio Berlusconi è apparso in un filmato registrato per la convention di Forza Italia iniziata il giorno prima. Seduto a una scrivania, con dietro le bandiere italiana ed europea, e ha esordito, con voce un po' affaticata: "Eccomi, sono qui per voi, in giacca e cravatta dopo tanti giorni"