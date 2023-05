Silvio Berlusconi verso le dimissioni dal San Raffaele nelle prossime 48 ore

Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano nei prossimi giorni. A quanto si apprende, probabilmente già domani o giovedì. L'ex premier era stato ricoverato lo scorso 5 aprile per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Berlusconi è stato costretto per i primi 12 giorni in terapia intensiva.

Come sottolineano le stesse fonti, “la decisione finale spetterà ai medici che lo hanno in cura”, i primari Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri che domani emetteranno un nuovo bollettino. L’ultimo aggiornamento, diramato mercoledì scorso, indicava “il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo”.

Tutto fa pensare, a quanto si apprende da fonti di Forza Italia, che il Cav possa tornare ad Arcore in settimana, probabilmente giusto in tempo per potersi collegare telefonicamente con la convention del partito in programma a Milano dal 5 al 6 maggio.