Simone Biles, la campionessa olimpica, si è sposata con il giocatore di football Jonathan Owens

Simone Biles, l’atleta più vincente della storia ai Mondiali di ginnastica artistica, si è sposata con il giocatore di football americano Jonathan Owens. Due settimane dopo essersi sposati per la prima volta, i due atleti, hanno ridetto “Si”. Matrimonio da favola celebrato sabato 6 maggio a Cabo San Lucas, in Messico, ma le due star hanno rivelato di essersi uniti in matrimonio già il 22 aprile con una cerimonia civile a Houston, in Texas.

La lieta notizia sui rispettivi profili social al termine del matrimonio. Gli scatti della cerimonia condivisi con milioni di follower Instagram sui profili di entrambi. La ginnasta era avvolta in un abito bianco firmato dalla nota designer di alta moda Galia Lahav. Simone ha già aggiunto il cognome del proprio marito alla sua anagrafe e da oggi è ufficialmente Simone Biles Owens.

I due avevano annunciato il loro fidanzamento tramite post reciproci su Instagram martedì 15 febbraio. «Il più facile dei sì», aveva scritto la Biles nella didascalia del suo post, «Non vedo l'ora di passare la vita con te, sei tutto quello che sognavo e anche di più! Sposiamoci FIANCÉ».