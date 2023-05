Sindacati a Bologna, 30mila in piazza Maggiore. Landini: "Taglio del cuneo strutturale e per sempre"

Trentamila a Bologna con i segretari delle tre sigle confederali, Pierpaolo Bombardieri (Uil), Luigi Sbarra (Cisl) e Maurizio Landini (Cgil). La manifestazione è organizzata dai sindacati confederali in protesta contro le politiche sul lavoro e sociali del governo guidato da Giorgia Meloni. Piene sia piazza Maggiore che piazza del Nettuno. La Questura ha confermato il numero di partecipanti.

"Il Paese deve essere unito, non diviso, una piazza così non si vedeva da tempo", ha detto dal palco Landini. "E' un insulto essere chiamati la domenica sera per dirci cosa vogliono fare - ha detto Landini applaudito dalla folla - Non è un insulto ai sindacati ma una mancanza di rispetto a voi lavoratori: non funziona che se hai vinto le elezioni puoi fare quello che ti pare, non è democrazia. Noi vogliamo rappresentare tutti, anche giovani e precari, per dare loro un futuro".

Luigi Sbarra, segretario Cisl ribadisce l'autonomia dalla politica. “Non ci accontentiamo dell’incontro del 30 aprile, da questa piazza arriva un invito a riprendere il dialogo - ha detto -. Il confronto non può essere una tantum, non ci accontentiamo dell’incontro del 30 aprile, vogliamo un dialogo permanente e strutturato in grado di sostenere assieme la sfida della ripartenza del Paese”. Sottolinea poi che i partiti in piazza sono benvenuti, ma anche che la mobilitazione “rimane squisitamente sindacale, noi ci teniamo molto alla nostra autonomia”.

Il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri prende posizione contro lo sciopero generale: “Non abbiamo cancellato lo sciopero generale dal nostro vocabolario. La mobilitazione dev’essere lunga per condizionare le scelte del governo. Fare uno sciopero generale adesso non serve”, ha detto.

Presenti anche esponenti dei partiti di centrosinistra, fra i quali la segretaria del Pd Elly Schlein che è stata sia applaudita che contestata da alcuni aderenti alla Uil.

"Siamo al fianco di questa mobilitazione su una piattaforma unitaria, condividiamo molte di queste rivendicazioni e battaglie", ha detto Schlein. Il decreto sul lavoro approvato dal governo il primo maggio è "una provocazione", ha ribadito. "Un decreto che dietro il taglio al cuneo fiscale, che è largamente insufficiente e temporaneo, non strutturale, nasconde delle norme che producono precarietà".