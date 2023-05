Sindacati a Milano, 40mila al secondo appuntamento. Landini: "Precariato è causa denatalità"

Oggi il secondo appuntamento di maggio in piazza per i sindacati uniti. Dopo i 30mila a Bologna il 6 maggio , oggi la tappa è Milano, poi il 20 toccherà a Napoli. Questo sabato sono 40mila all'Arco della Pace dicono gli organizzatori (forse qualcosa in meno, realisticamente), ma forse non è questo il dato interessante. Conta la visione d'insieme per CGIL, CISL, UIL uniti contro le politiche sociali e del lavoro scelte dal governo, contro la mancata inclusione delle parti sociali nelle decisioni più importanti, dicono.

Un percorso di appuntamenti nel mese che dovrebbe portare allo sciopero generale, ma non è scontato che questo accada. Maurizio Landini, che ha aperto il corteo oggi dal Castello Sforzesco insieme ai suoi compagni della CGIL, ha ribadito: “Lo sciopero generale non si minaccia, ma si organizza. Lo sciopero generale funziona se lo fanno tutti. Noi lo stiamo preparando perché siamo di fronte a un governo che non sta discutendo, ma sta andando avanti per i fatti suoi, peggiorando le condizioni''.

Rivolgendosi agli studenti che protestano nelle tende contro il caro affitti Landini dice: “La vostra lotta è la nostra lotta”. E sull'inverno demografico, tema in queste ore al centro del dibattito pubblico, dopo gli Stati Generali di ieri, ha detto: “La vera ragione della denatalità è che siamo il Paese con maggior precarietà in Europa”.

Non c'è oggi il segretario della Cisl Luigi Sbarra, bloccato da problemi di salute. Al suo posto interviene la segretaria confederale Daniela Fumarola. Tra i presenti anche Gianni Cuperlo del Pd e Onorio Rosati di Alleanza Verdi e Sinistra.