Finale di Europa League: mercoledì alle 21 Siviglia-Roma, 90' che valgono più di una stagione

Muscoli, testa, cuore a Budapest dove la Roma spera di lanciare un urlo liberatorio riscattando anche la finale Uefa persa 32 anni fa. 90 minuti - se il match finisse dopo i due tempi regolamentari - che valgono un'infinità se si pensa che un'affermazione contro il Siviglia significherebbe per i giallorossi di Mourinho diventare la “seconda forza europea” e conquistare l'accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Ovvero entrare dalla porta principale nella competizione continentale più prestigiosa.

Nel contempo un successo consentirebbe di riscattare anche un (finale di) campionato con troppe frenate visto che l'ultima vittoria risale al 16 aprile scorso, quando all'Olimpico la squadra dello Special One si è imposta per 3-0 sull'Udinese. Da quel momento, solo quattro pareggi e ben tre passaggi a vuoto come nell'ultimo turno a Firenze.

Sul fronte formazione, c'è prudente ottimismo sul recupero di Dybala. Il tecnico si augura di poter utilizzare il campione del mondo nell'ultima parte della sfida. Titolare sarà invece Lorenzo Pellegrini, abituato a gettare sempre il cuore oltre l'ostacolo. El Shaarawy, non solo per la rete siglata in Toscana, si fa avanti per un posto da titolare.

L'attesa sta per terminare: i tifosi romanisti, e italiani nel complesso, sperano di poter festeggiare il primo dei tre trofei europei.