Il Siviglia ai suoi tifosi: 200 euro a ogni socio per il volo aereo per Budapest

Il Siviglia pagherà 200 euro a ogni socio, per il volo aereo per la finale di Budapest, appuntamento ormai di “routine” per i Rojiblancos. Il Siviglia in finale incontrerà la Roma. A Siviglia, come del resto a Roma, è già febbre per la finale di Europa League del 31 maggio. Il club andaluso, in una nota, ha fatto sapere che "sovvenzionerà, con 200 euro, il prezzo del volo charter di ogni socio pagante che si recherà a Budapest".