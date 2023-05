Smartphone nella vasca da bagno: molto improbabile che si inneschi un corto circuito fatale

Dopo la tragica notizia della ragazza 16enne folgorata nella vasca da bagno della sua abitazione mentre parlava al telefono cellulare con una sua amica, i dubbi sui rischi reali o meno che accompagnano l'uso del dispositivo mobile vicino all'acqua sono inevitabili.

Cosa accade se il telefonino ci cade nella vasca da bagno in cui siamo immersi? Può innescare un corto circuito tale da folgorare la persona che si trova in acqua in quel momento? Quali cautele sono necessarie nell'utilizzare elettrodomestici in bagno?

“E' quasi impossibile che un cellulare cadendo in una vasca possa causare un corto circuito tale da folgorare una persona”, chiarisce subito Andrea Galeazzi, blogger e divulgatore di tecnologia, particolarmente esperto di apparecchi di telefonia mobile.

“La potenza in gioco, in Volt e Ampère, nella batteria di un cellulare, è talmente bassa che non può verificarsi una circostanza di questo tipo. Può accadere un corto circuito ma non tale da uccidere una persona. Oltretutto se un telefonino cade in acqua, prima che questa arrivi all'interno dei circuiti elettronici ci vuole tempo, soprattutto nei dispositivi di ultima generazione”, aggiunge Galeazzi.

“Anche se il cellulare è collegato al carica batteria non si corre il rischio di folgorazione - continua il blogger - perché anche nel cavo del caricatore c’è una bassa tensione e questo è attaccato alla presa attraverso il trasformatore che riduce la tensione da 220 volt a 5 volt per la ricarica".

"Quello che può essere rischioso - spiega ancora Galeazzi - è utilizzare una prolunga vicino alla vasca - perché lì è presente la tensione di rete e dunque può esserci un corto circuito pericoloso con conseguente folgorazione in caso che la prolunga raggiunga l'acqua. Ovviamente non è colpa del cellulare, ma evidentemente dell’inadeguatezza dell’impianto elettrico o della distrazione della persona coinvolta".

Proprio per questa ragione gli impianti elettrici domestici, continua a spiegarci, devono essere rigorosamente a norma, ossia devono essere a terra e possedere un apparato salvavita che tolga immediatamente la corrente in caso di cortocircuito e/o dispersioni (legge 46/90)".

Tra i consigli dell'esperto anche quello di tenere invece lontano dall'acqua i piccoli elettrodomestici che solitamente utilizziamo in bagno alimentati direttamente dalla tensione di rete, come un asciugacapelli o caloriferi.