Cento migranti lasciano hotspot di Lampedusa per Pozzallo. Tunisia sventa due partenze per l'Italia

Cento dei 747 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa sono in fase di trasferimento, da contrada Imbriacola, verso il porto dove verranno imbarcati sulla nave Novelli della Capitaneria che farà rotta verso Pozzallo in provincia di Ragusa, in Sicilia. Ieri, sull'isola, ci sono stati tre sbarchi con un totale di 102 migranti originari di Burkina Faso, Bangladesh, Gambia, Pakistan e Sudan. I gruppi, composti da 36, 41 e 35 persone, hanno dichiarato di essere salpati da Sfax, in Tunisia, e di aver pagato da 1.500 a 2.500 dinari tunisini.

La Tunisia sventa due partenze verso l'Italia. Arrestato un organizzatore di traversate clandestine

La guardia costiera tunisina ha bloccato nella notte tra il 29 e il 30 aprile due tentativi di migrazione illegale soccorrendo 73 cittadini subsahariani a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo di Sfax e Mahdia. Lo ha reso noto il portavoce della guardia nazionale di Tunisi dando anche conto dell'arresto a Sidi Youssef Kerkennah, un organizzatore di traversate clandestine ricercato dalle unità di sicurezza e accusato dalla magistratura per aver formato un'organizzazione criminale specializzata nello sfruttamento dell'immigrazione irregolare.

Mercoledì arriva a Livorno la nave "Life Support" con 35 profughi a bordo

È attesa per mercoledì mattina intorno alle 9 l'attracco della nave "Life Support" a Livorno, "porto sicuro" scelto dal ministero per l'arrivo in Italia dei 35 profughi tratti in salvo nei giorni scorsi dalla nave della Ong "Emergency" nelle acque internazionali di fronte alla Libia.

A bordo, secondo quanto emerso, vi sarebbero anche undici minori di cui uno non accompagnato. Due migranti provengono dalla Palestina, una dalla Siria e tutte le altre dal Bangladesh. Domani, intanto, è prevista una riunione durante la quale saranno definiti i dettagli dell'operazione di accoglienza a Livorno.