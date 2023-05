Spari in un bar nel Napoletano: la bimba ferita fuori pericolo. Fermati due ragazzi di 19 e 17 anni

È fuori pericolo la bimba di 10 anni ferita con i genitori all'esterno del bar-gelateria di Sant'Anastasia (Napoli) da una raffica di proiettili esplosa da due giovani, di 19 e 17 anni, entrambi sottoposti a fermo per tentato omicidio. La piccola era stata raggiunta da un proiettile a uno zigomo: i medici dell'ospedale pediatrico Santobono hanno dovuto sottoporla ieri a due interventi chirurgici, la prognosi per la piccola paziente resta riservata ma non è in pericolo di vita. Non sono gravi nemmeno le condizioni dei suoi genitori.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due giovani avrebbero raggiunto la zona di piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo a bordo di uno scooter e, in movimento, avrebbero esploso almeno dieci colpi di arma da fuoco nella piazza dove sono presenti bar e gelaterie. Le armi utilizzate, un revolver e un mitra, sarebbe state dapprima "ostentate dai due giovani con atteggiamento aggressivo" e poi utilizzate, in un successivo passaggio a bordo dello scooter, sparando verso la piazza. L'identificazione dell'autore del delitto è stata possibile grazie alle indagini dei militari, che hanno acquisito filmati di diverse telecamere presenti nell'area e ascoltato diversi testimoni, attività svolte con il supporto del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e con la partecipazione del pubblico ministero. Nella notte sono state effettuate perquisizioni domiciliari. Il giovane, in un primo momento risultato assente dalla sua abitazione, si è poi consegnato ai carabinieri.

La storia

Un'intera famiglia ha rischiato la vita dopo essere stata coinvolta, per caso, in una sparatoria avvenuta ieri sera, mercoledì 24 maggio, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. I due genitori, assieme alla figlia di dieci anni, erano seduti a mangiare ai tavolini all'esterno di un bar quando si sono trovati, loro malgrado, nella traiettoria dei colpi esplosi da due sconosciuti contro l'esercizio commerciale. Almeno una decina i proiettili che hanno raggiunto i tre: la bambina è stata colpita alla testa. Il padre, 43 anni, è rimasto lievemente ferito alla mano e la moglie, 35 anni, all'addome.

Tra le ipotesi dietro a quanto successo, quella di una 'stesa' successiva ad un litigio tra ragazzi. I due malviventi potrebbero aver usato una mitraglietta, con la quale hanno esploso almeno dieci colpi, forse in aria, così come riferiscono diverse persone presenti in piazza stamane. Ipotesi che potrebbe essere veritiera, visto che al momento non ci sono fori nelle mura del bar, dove era ferma la famiglia di Pollena Trocchia, a suffragare l'ipotesi di spari ad altezza uomo. Poco distante alcuni gruppi di ragazzi avrebbero litigato. Spintoni, grida e poi uno dei gruppi si sarebbe allontanato.

La piazza, sulla quale si affacciano alcuni locali di ristorazione, è solitamente frequentata da decine di giovanissimi.

Il sindaco: “Le telecamere comunali hanno immortalato la scena”

Le telecamere di videosorveglianza comunale hanno immortalato la sparatoria, lo rende noto il sindaco Carmine Esposito, il quale ha sottolineato di essere a disposizione della famiglia vittima della sparatoria, e parla di "recrudescenza importante" della criminalità.

"Il nostro sistema di videosorveglianza ha ripreso la scena e i filmati, insieme a quelli delle attività commerciali della zona, sono già stati consegnati ai carabinieri - ha detto Esposito - è atroce pensare che una bambina innocente e la sua famiglia si trovino coinvolti in una vicenda così assurda, significa che c'è una questione sociale che va affrontata, in quanto questi personaggi si stanno organizzando. Se erano in possesso di una mitraglietta e una pistola, significa che sono organizzati ed hanno rapporti con gruppi criminali. E questo ci preoccupa molto. Senza fare speculazioni dobbiamo essere realisti: Sant'Anastasia era un paese abbastanza tranquillo, non eravamo più abituati a questo tipo di episodi da ormai 15 anni, da quando le forze dell'ordine hanno sgominato le organizzazioni camorristiche del territorio. Ma ora abbiamo coscienza che anche qui, come altrove, c'è una recrudescenza importante cui tutti dobbiamo dare una risposta forte ed energica".

Esposito, infine, ha annunciato di voler inviare una lettera al prefetto ed al ministro dell'Interno: "Le amministrazioni della provincia di Napoli e le forze dell'ordine che quotidianamente provano a garantire la sicurezza, spesso con pochi uomini e pochi mezzi non possono essere lasciati da soli". A tal proposito il sindaco ha sottolineato che il Comune ha messo a disposizione dei Carabinieri, che sono stati sfrattati dalla stazione locale dal proprietario dell'immobile, "un edificio che sarà ristrutturato a spese dell'amministrazione comunale che ha inoltre offerto, nel frattempo, dei locali idonei".