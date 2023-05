Spari in una fabbrica Mercedes-Benz in Germania, un morto e tre feriti. Arrestato un uomo

È stato arrestato il responsabile della sparatoria di questa mattina in un impianto della Mercedes Benz, dove un uomo è rimasto ucciso e uno gravemente ferito. Lo ha riferito un portavoce della polizia tedesca citato dalla Bild. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli di quanto avvenuto nella fabbrica 56 di Sindelfingen, dove viene assemblata la classe S. La sparatoria "è avvenuta intorno alle 7.45", non ci sono ulteriori dettagli, ma la situazione è ora "sotto controllo", ha affermato la portavoce della polizia di Ludwigsburg Yvonne Schachte. Decine di agenti sono sul posto. Dopo aver ricevuto una chiamata, la polizia ha isolato l'intero sito industriale, e sul posto sono stati inviati ambulanze e servizi di assistenza, tra cui due elicotteri. Oltre alla persona uccisa e al ferito grave, ci sarebbero altri due altri feriti.