Spazio, Musk lancia il razzo Falcon 9. Collocherà in orbita tre satelliti

SpaceX ha lanciato con successo da Cape Canaveral, in Florida, il razzo Falcon 9 Heavy.



Collocherà in orbita satelliti di telecomunicazioni di ViaSat, Astranis e Gravity Space. La società spaziale di Elon Musk aveva rinviato per tre volte il lancio, l'ultima venerdì scorso, a soli 59 secondi dalla partenza, senza fornire dettagli sulle ragioni. Poi la finestra di lancio dalla rampa 39 del Centro spaziale Kennedy si è aperta alle 2.26 ora italiana e il lancio è stato effettuato un'ora dopo.

Quello di oggi è il sesto volo del Falcon 9 Heavy dal 2018.



Si tratta, secondo SpaceX, di "uno dei vettori più potenti del mondo" e può trasportare fino a 64 tonnellate di carico. Lungo 70 metri e largo 12, è dotato di due propulsori che si separano dopo il lancio, assieme al primo stadio, che è recuperabile. I tre satelliti che trasporta saranno posizionati in orbita geostazionaria a 35.000 chilometri dalla Terra. Il più grosso dei tre è il ViaSat-3 Americas, del peso di 5,4 tonnellate e delle dimensioni di uno scuolabus.

Gli altri due sono Arcturus, della Astranis, di poco più di 300 chili, e GS-1, un "cubesat" operato da Gravity Space.