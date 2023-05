Canottaggio, terza giornata della Coppa del Mondo a Zagabria - Segui la diretta

Oggi, domenica, terza giornata della Coppa del Mondo di canottaggio in programma a Zagabria (Croazia). Sono 221 gli atleti, in rappresentanza di 30 nazioni, che competono nel bacino dello Jarun per una delle 42 medaglie in palio. Gli Stati più rappresentati sono Spagna, Svizzera e Croazia, ma i partecipanti vengono anche da Sudafrica, Iraq, India, Thailandia e Argentina.

Gli sportivi azzurri non sono presenti in questa fase della manifestazione, mentre ci saranno al Campionato Europeo Assoluto di Bled (Slovenia), in programma dal 25 al 28 maggio.