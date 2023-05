Gaming, cresce di continuo il settore degli eSport: l'esplosione di realtà nate come start-up

La varietà delle discipline, uno degli innumerevoli tratti accattivanti, magnetici dello sport. E poi le modalità di fruizione, di approccio che rendono ancor più affascinante la scelta. Un mix che fonde passione, volontà, vocazione che può portare ad avvicinarsi - da bambini, ragazzi, persone di mezza età, anziani - agli sport più legati alla tradizione come alle discipline che danno sempre più del “Tu” al futuro. Su quest'ultimo fronte, cresce a vista d'occhio il settore degli eSport, del gaming. Un comparto, a testimonianza del suo consolidamento, che stabilisce con sempre maggiore frequenza partnership con compagini sportive gloriose e aziende storiche.

Per citare un esempio significativo, la società Mkers ha chiuso il 2022 con una crescita dei ricavi superiore all'80%. La relazione finanziaria e il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2022 confermano il trend di crescita della società, prima spa nel settore eSports in Italia, con un fatturato vicino ai 2 milioni nell'ultimo anno e un +82,52% di ricavi rispetto al 2021. A chiusura del ciclo quinquennale, quindi si è concretizzato il passaggio da start-up innovativa a realtà cardine del mercato italiano nel mondo degli eSport.

Il 2022 ha inoltre segnato l'inizio di una partnership con l'Inter, per la quale Mkers gestisce non solo il roster di players per le competizioni ufficiali di eFootball, ma anche le attività di marketing e comunicazione legate all'ambito gaming.