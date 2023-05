La Corte Suprema dà ragione a una fotografa, Andy Warhol violò diritto d'autore

La Corte Suprema Usa si è espressa a favore della fotografa Lynn Goldsmith, che aveva accusato l'artista Andy Warhol di avere violato il suo diritto d'autore relativamente a una foto del cantante e musicista Prince.



Il caso, per il quale i giudici della Corte si sono espressi con una maggioranza di 7 a 2, riguardava le immagini di Prince create da Warhol nel 1984 per un servizio su Vanity Fair.



Warhol, scomparso nel 1987, aveva usato come base di partenza una foto scattata da Goldsmith, alla quale Vanity Fair aveva pagato il diritto di sfruttamento dell'immagine.



Tra le immagini create da Warhol, la rivista ne scelse una da pubblicare sulla rivista. Successivamente, Vanity Fair pubblicò nel 2016 un'altra delle immagini create da Warhol, a seguito della morte del cantate. Ed è su questo secondo caso che si è concentrata l'attenzione dei giudici della Corte.