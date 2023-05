Usa: stop alle misure anti Covid. Djokovic potrà scendere in campo a Flushing Meadows

In una nota diffusa dalla Casa Bianca, gli Stati Uniti aprono ai viaggiatori non vaccinati contro il Covid, cambio di rotta dal 12 maggio, primo giorno di "assoluta libertà", le restrizioni verso i non vaccinati termineranno infatti l’11 maggio. "Oggi annunciamo che l'amministrazione porrà fine ai requisiti del vaccino Covid-19 per i dipendenti federali, gli appaltatori federali e i viaggiatori aerei internazionali alla fine della giornata dell'11 maggio, lo stesso giorno in cui termina l'emergenza sanitaria pubblica Covid-19 ”.