Strage nella scuola di Belgrado. Le autorità: "Il 13enne aveva pianificato tutto da un mese"

Il capo della polizia ha aggiunto che il ragazzo, "nel colloquio in presenza di rappresentanti del Centro per i servizi sociali, ha detto di essere stato ignorato da parte della società, e emarginato nelle comunicazioni e nei giochi durante le vacanze o gite turistiche ". Non avendo compiuto 14 anni, Kosta K. in base alla legge serba non è perseguibile penalmente.

Lo ha riferito il capo della polizia della capitale serba Veselin Milic, riportando alcune dichiarazioni di ieri emerse nel corso dell'interrogatorio, al termine del quale Kosta K. è stato condotto in una istituzione sanitaria per la cura di minorenni.

La vicenda

La strage si è compiuta ieri, intorno alle 8.40, nell'istituto scolastico Vladislav Ribnikar, nel quartiere centrale Vracar della capitale serba. Una scuola prestigiosa frequentata dai figli della borghesia di Belgrado.

Kosta K. è il nome del ragazzo 13enne, allievo al settimo anno della scuola primaria, autore della strage. Definito uno studente modello, studioso e appassionato di matematica, figlio di un noto radiologo della capitale.

Kosta, armato di due pistole legalmente detenute dal padre, ieri mattina è entrato nella sua scuola e ha ucciso otto bambini e una guardia di sicurezza. Poi ha chiamato la polizia per denunciare l’accaduto.

Durante la conferenza stampa di ieri, il capo della Polizia di Belgrado, Veselin Milic ha dichiarato che il ragazzo “aveva pianificato il suo gesto da almeno un mese”, aggiungendo che era in possesso di una piantina della scuola e di un elenco di compagni da uccidere. Durante il discorso ai media, Milić ha affermato di lavorare come agente di polizia da più di 25 anni, ma di non aver mai visto un caso come questo.

La polizia serba ha fermato il padre del ragazzo per chiarire la sottrazione della armi dalla cassaforte che l'uomo deteneva legalmente. Il ministro serbo dell'Interno, Bratislav Gasic, ha fatto sapere che saranno adottate misure legali anche nei suoi confronti. "Il padre di colui che ha commesso questo grave, terribile, crimine è stato arrestato. Entrambe le pistole che sono state trovate, una all'interno di uno zaino e l'altra usata per commettere il crimine, risultano legalmente possedute dal padre. L'uomo possiede diverse armi e ha affermato che erano chiuse all'interno di una cassaforte dotate di codice ma è evidente che il giovane lo conosceva", ha spiegato Gasic in conferenza stampa. Sembrerebbe che il padre fosse solito portare il figlio al poligono di tiro.