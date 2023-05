Studentessa italiana di 21 anni trovata morta negli alloggi universitari. Esclusa la violenza

Una studentessa italiana di 21 anni, di cui ancora non è stata resa nota l'identità, è stata trovata morta all'interno degli alloggi universitari di corso Garibaldi, nel centro storico di Perugia.

Sul corpo non ci sono segni eclatanti di violenza. L'ipotesi prevalente, in attesa di riscontri definitivi, sembra essere quella del gesto volontario, anche se sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte.

La segnalazione è giunta la scorsa notte al Numero unico di emergenza da parte di un suo conoscente, che aveva scoperto il cadavere. A rinvenire il corpo senza vita della giovane, un ragazzo, fidanzato di un'amica della deceduta. Il giovane era stato allertato dalla fidanzata, preoccupata per il fatto di non riuscire a parlare con l'amica da un giorno. Allarmata, gli aveva chiesto di raggiungerla.

Una volta raggiunto lo studentato, secondo quanto riferito dalla questura, il giovane ha forzato la porta d'ingresso dell'alloggio della studentessa, trovandola morta. A quel punto ha chiamato la Polizia per dare l'allarme.

Sul posto sono poi intervenuti anche il personale della polizia scientifica, il medico legale e il pubblico ministero che ha disposto il trasporto della salma all'obitorio comunale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso indagini da parte della polizia per risalire alle cause dell'accaduto; al momento gli investigatori non escludono ufficialmente alcuna ipotesi.

La notizia arriva in una città che non ha ancora dimenticato il caso dell'omicidio di Meredith Kercher, studentessa inglese uccisa all'inizio del novembre 2007.