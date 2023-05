Sui social monta la protesta #cannesyounot contro ospiti come Depp, Weinstein e Allen

Anche se la cerimonia di apertura è andata avanti senza le temute contestazioni e tutto è filato con tempi svizzeri, foto memorabili, parterre de roi e il solito, atteso, glamour della Croisette, la 76/a edizione del festival di Cannes resta sotto il pericolo delle proteste di chi è contro la riforma delle pensioni francesi, quello del terrorismo e del popolo green.

A questo clima, si è aggiunta una pesante campagna sui social media con l'hashtag #cannesyounot che accusa la manifestazione di celebrare personaggi con trascorsi non propriamente limpidi come Johnny Depp, che ha aperto il festival con “Jeanne du barry” di Maïwenn. La campagna social era stata lanciata già prima del festival, dai sostenitori della ex moglie di Depp, Amber Heard, in particolare, da Eve Barlow, giornalista, attivista e amica intima di Amber.