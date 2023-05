Sul Ftse Mib effetto dividendi, la Juventus recupera parte del calo

In evidenza il rialzo per la borsa di Atene dopo il voto che ha premiato il partito conservatore Nea Dimokratia del premier uscente Mitsotakis: +8,3% per l'indice FTSE/Athex 20, +7,1% per l'indice Athens General Composite.

Nel resto d'Europa seduta contrastata. A Milano l'indice Ftse Mib va peggio, -0,66 per cento. Pesa lo stacco delle cedole per dividendi da parte 19 blue chip rappresentate nel Ftse Mib. L'impatto sull'indice principale della borsa italiana è stimato in 350 punti, pari all'1,27%. Senza lo stacco cedole salirebbe dunque in rialzo di poco più di mezzo punto percentuale.

Non distribuisce dividendi Juventus, il cui titolo è in ribasso: -1,5%, dopo essere sceso di oltre il 4% durante la mattina. Oggi la Corte Federale d'Appello è chiamata a decidere sull'inchiesta plusvalenze. Il procuratore federale Chiné ha chiesto 11 punti di penalizzazione e 8 mesi di inibizione ai dirigenti tesserati.

Oggi però gli investitori guarderanno soprattutto a Washington, dove questa sera è previsto un incontro tra il presidente Joe Biden e lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy per sbloccare le negoziazioni sul tetto al debito Usa si sono sentiti per telefono durante il viaggio di ritorno di Biden dal G7 in Giappone.

Negli Usa i futures sugli indici sono altrettanto incerti, in lievissimo calo. Se non si raggiungesse un accordo, hanno detto gli analisti di Ubs, l'indice S&P 500 potrebbe scendere del 20%.

Si riparte anche da un gas che ha continuato la sua discesa ed è tornato sotto i 30 euro al megawattora, a quota 29,8 euro (-1%).

Sotto i riflettori Meta (-1,24% nel pre-market), condannata a pagare una multa record di 1,2 miliardi di euro per una violazione delle leggi europee sui dati, secondo l'autorità irlandese per la protezione dei dati Dpc. Il caso riguarda il coinvolgimento di Facebook nella sorveglianza di massa da parte delle agenzie di intelligence anglo-americane, rivelata dal whistleblower statunitense Edward Snowden. L'azienda secondo l'autorità irlandese, ha violato il Gdpr dell'Ue. Non ci sono stati commenti iniziali da parte di Meta o del suo capo Mark Zuckerberg.