Il ministro Tajani al Parlamento Ue: "Sugli F16 a Kiev lavoriamo ad una decisione comune"

"Sugli F16 decideremo tutti insieme, con i partner europei e con la Nato. Non avendo l'Italia in dotazione F16 non ne può fornire, ma lavoreremo per prendere una decisione comune con gli alleati". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani all'uscita dall'incontro con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Bruxelles. Stessa posizione che aveva esposto ieri Tajani a margine dell'incontro di Noi Moderati a Roma.

I caccia, se forniti all'Ucraina, potrebbero determinare le sorti del conflitto. Il fronte dirimente in queste ore è quello di Bakhmut , mentre la centrale di Zaporizhzhia continua ad essere distaccata a fasi alterne dalla rete elettrica.

Il rappresentante della Farnesina ha incontrato stamane a Bruxelles i suoi omologhi europei per parlare di Ucraina, stabilità in Nord Africa e nei Balcani Occidentali, il Corno d'Africa con un focus sul Sudan, e per lavorare ad una conferenza sulla Siria.