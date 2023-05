Fabio Fognini è stato eliminato dal danese Holger Rune al terzo turno degli Internazionali d'Italia, con un punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 16 minuti. Rune, che a soli 20 anni è già testa di serie numero 7, ha prevalso sul 36enne azzurro, numero 130 al mondo, in gara grazie a una wild card. Gli Internazionali d'Italia, Atp 1000 con un montepremi da 7 milioni e 705.780 euro, sono in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma.