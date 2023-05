Tennis, Internazionali d'Italia: il primo finalista è Rune che si impone in rimonta su Ruud

"Ero sotto di un set e di un break e mi sono detto 'goditela' e ho iniziato a giocare il mio miglior tennis. Prendere la rete - ha evidenziato il vincitore - era una delle soluzioni, contro Casper Ruud dovevo fare così. Grandi con i grandi? Io non ho paura".

Foro Italico, penultimo atto: il primo finalista degli Internazionali di Roma 2023 è Holger Rune: il danese, numero 7 al mondo, ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud (quarta forza del ranking Atp) in tre set, col punteggio di 6-7(2), 6-4, 6-2. Ora in finale affronterà il vincente del match Tsitsipas-Medvedev.

Per Rune - autore nei quarti dell'eliminazione del grande favorito Novak Djokovic - si tratta della terza finale in un Masters 1000, la seconda sulla terra dopo Montecarlo. E' la prima volta in carriera che il danese sconfigge Ruud.