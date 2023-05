Tennis, Internazionali d'Italia: Medvedev conquista Roma contro Rune

Daniil Medvedev è il campione degli "Internazionali d'Italia", Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi, che si è concluso oggi sulla terra rossa del Foro Italico di Roma.

Il 27enne moscovita, testa di serie numero 3, ha sconfitto per 7-5 7-5 Holger Rune, settimo favorito del tabellone, dopo un'ora e 43 minuti di gioco.

Medvedev ha dominato il torneo, perdendo soltanto un set, dimostrando grande solidità nel gestire la terra rossa e anche tutte le variabili della settimana legate al maltempo e ai ritardi. Vista l'assenza di Rafa Nadal, certamente ora il tennista russo si presenta a Parigi per il Roland Garros come uno dei possibili favoriti per la vittoria finale. Nel corso della premiazione, il russo ha ringraziato il pubblico romano e il suo staff compresa la moglie sempre al suo fianco in tribuna.

Il 20enne Rune esce sconfitto ma a testa alta nella sua seconda finale in un Masters 1000 sulla terra rossa, dopo quella persa a Montecarlo contro un altro russo Andrey Rublev.

Da lunedì il danese sarà il numero 6 del Mondo.