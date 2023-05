Tennis, gli azzurri Vavassori e Zeppieri si qualificano al secondo turno del Roland Garros

L'italiano Andrea Vavassori sconfigge Miomir Kecmanovic al primo turno del Roland Garros, gli Open di tennis in Francia. Il 28enne azzurro, numero 148 del mondo, prevale al super-tie break del quinto set dopo cinque ore di gara contro il 23enne serbo, numero 37. Vavassori rimonta a sorpresa dopo essere stato in svantaggio di due set, vincendo gli altri tre set al tie break. Il risultato finale è di 5-7, 2-6, 7-6, 7-6, 7-6.

Tra i tennisti azzurri che si qualificano al secondo turno del Roland Garros c'è anche Giulio Zeppieri. Il 21enne, numero 129 del mondo, batte in tre ore e 17 minuti Aleksandr Bublik, russo naturalizzato kazako, per 6-0, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5. Uno splendido tiro al volo sul 5-5 del quinto set assicura all'italiano il break decisivo. Per Zeppieri è il primo successo in carriera in uno slam.