Tennis, l'ucraina Kalinina non stringe la mano alla russa Kudermetova

La tennista ucraina Anhelina Kalinina ha scelto di non stringere la mano alla russa Veronika Kudermetova dopo averla sconfitta in tre set (7-5, 5-7, 6-2) nella semifinale degli Internazionali d'Italia. E a chi le chiedeva perché ha spiegato: "Non ci siamo strette la mano perché la Kudermetova é fondamentalmente russa, niente di personale ma la Russia è il Paese che ha attaccato l'Ucraina". È la seconda volta, in questa edizione degli Internazionali d'Italia, che nega la stretta di mano a un'avversaria russa: al secondo turno era successo con la Blinkova. "Questo é sport, lo capisco, ma é anche politica - ha sottolineato Kalinina -. Quindi niente di personale, ma per me non è accettabile stringere la mano".

La tennista di Nova Kachovka, nel sud dell'Ucraina, ha però negato che i suoi alti e bassi durante la gara siano stati dovuti al nervosismo per il fatto di trovarsi di fronte un'atleta russa: "Veronika è una grande giocatrice, è stata una battaglia, ma in campo c'era solo il tennis". Con il premio conquistato a Wimbledon, Kalinina sta dando una mano ai nonni a ricostruire la casa distrutta dai bombardamenti russi oltre ad aiutare una decina di persone in Ucraina. Grazie alla sua qualificazione nella finale degli Internazionali ora otterrà altri 521mila euro se vincerà, 272mila se dovesse arrivare seconda. E con quel denaro intende aiutare altre persone nel suo Paese. Oggi la famiglia di Kalinina vive a Kiev, pur essendo originaria di Nova Kakhovka: "Ma per loro era impossibile continuare a vivere lì. C'erano troppe armi e troppi soldati vicino a casa. È stato difficile andarsene, vivevano là da 65 anni".