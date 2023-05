Internazionali d'Italia 2023: otto italiani in campo per la qualificazione al secondo turno

Wild card per Francesco Passaro che incontrerà, nella Grand Stand Arena, un giocatore ostico, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che come tutti iberici si trova a suo agio sulla terra rossa. Match difficile ma non impossibile, il sogno per il nostro tennista sarebbe quello di incontrare nel turno successivo un altro spagnolo, ben più forte, Carlos Alcaraz.

Matteo Arnaldi completerà il programma sul campo centrale, affronterà Diego Schwartzman. L'italiano dopo aver giocato un buon tennis a Madrid, vuole dare seguito al periodo positivo dopo aver battuto Casper Ruud in terra spagnola. Servirà una prestazione di alto livello ad Arnaldi, Schwartzman , che non viene da una grande parte di stagione, gradisce molto la superficie del Foro Italico.

Sul centrale il nostro Lorenzo Sonego incontrerà Jeremy Chardy , sulla carta, i favori del pronostico sono per l'italiano, il francese Chardy è reduce da un periodo difficile dovuto a problemi fisici. Il pesarese Luca Nardi affronterà il belga David Goffin , i due si conoscono bene, si confrontarono l’anno scorso nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 500 di Astana in Kazakistan. In quell'occasione l'italiano vinse in tre set, perdendo il primo 3-6 e vincendo il match con due tie break. Goffin è reduce dalla semifinale persa contro Tommy Paul nel Challenger di Aix En Provence.

Fabio Fognini si è imposto ieri 6-4 4-6 6-4 contro Andy Murray, in un match lungo e impegnativo fisicamente. Dopo la vittoria (primo turno) Fognini ha rilasciato diverse dichiarazione sul momento che sta vivendo e sulla sua condizione fisica: "La mia condizione non è ancora quella ottimale: ero in dubbio se giocare o no fino a domenica, ora posso guardare gli aspetti positivi: sono stato in campo quasi tre ore e ho vinto una bella partita". E a ancora: "La mia classifica attuale oggi rispecchia i risultati di questa annata ma non il mio livello, lo stesso Murray può essermi di ispirazione. Non sono stato forte come lui ma se è riuscito a tornare tra i primi 50 del mondo con un’anca artificiale ho delle chance di risalire anch’io". Il ligure è ora 130 al mondo per gli acciacchi che lo hanno fatto precipitare in classifica.

Questo il programma completo di giovedì 11 maggio

Center Court, dalle 11

1. [14] Victoria Azarenka vs Sloane Stephens USA

2. [WC] Luca Nardi ITA vs David Goffin BEL (non prima ore: 13:00)

3. Lorenzo Sonego ITA vs [PR] Jeremy Chardy FRA

4. Sofia Kenin USA vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 19:00)

5. [WC] Matteo Arnaldi ITA vs Diego Schwartzman ARG (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena, dalle 11:00

1. [13] Karolina Pliskova CZE vs [Q] Anna Bondar HUN

2. [6] Coco Gauff USA vs Y. Putintseva KAZ or V. Tomova BUL (non prima ore: 13:00)

3. Albert Ramos-Vinolas ESP vs [WC] Francesco Passaro ITA

4. [Q] Taylor Townsend USA vs [3] Jessica Pegula USA

5. [Q] Stefano Napolitano ITA vs Alex Molcan SVK (non prima ore: 19:00)

Pietrangeli, dalle 11:00

1. [WC] Giulio Zeppieri ITA vs [Q] Daniel Altmaier GER

2. Marco Cecchinato ITA vs Mackenzie McDonald USA

3. Dusan Lajovic SRB vs Nuno Borges POR

4. [23] Anastasia Potapova vs Elisabetta Cocciaretto ITA

5. [5] Caroline Garcia FRA vs Ana Bogdan ROU

Court 12, dalle 11:00

1. Nuria Parrizas Diaz ESP vs [11] Veronika Kudermetova

2. [17] Magda Linette POL vs Linda Noskova CZE

3. [Q] Magdalena Frech POL vs [19] Madison Keys USA

4. Nicolas Jarry CHI vs [Q] Yannick Hanfmann GER

5. Quentin Halys FRA vs J.J. Wolf USA

Court 1, dalle 11:00

1. Marc-Andrea Huesler SUI vs Jason Kubler AUS

2. Ugo Humbert FRA vs Emil Ruusuvuori FIN

3. E. Ruse ROU or L. Fruhvirtova CZE vs [12] Beatriz Haddad Maia BRA

4. [Q] Camila Osorio COL vs [29] Petra Martic CRO

5. Kirsten Flipkens BEL / Alicja Rosolska POL vs [4] Storm Hunter AUS / Elise Mertens BEL

Court 2, dalle 11:00

1. [PR] Hugo Dellien BOL vs Roberto Carballes Baena ESP

2. Adrian Mannarino FRA vs Thiago Monteiro BRA

3. [PR] Guido Pella ARG vs Maxime Cressy USA

4. Corentin Moutet FRA vs [Q] Fabian Marozsan HUN

5. Ulrikke Eikeri NOR / Miyu Kato JPN vs [8] Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN

Court 3, dalle 11:00

1. [31] Irina-Camelia Begu ROU vs Xiyu Wang CHN

2. Caty McNally USA vs [27] Marie Bouzkova CZE

3. [30] Anhelina Kalinina UKR vs Anna Blinkova

4. T. Martincova CZE or A. Cornet FRA vs [22] Qinwen Zheng CHN

5. Alexa Guarachi CHI / Erin Routliffe NZL vs [6] Shuko Aoyama JPN / Ena Shibahara JPN

Court 4, dalle11:00 (doppio)

1. Juan Sebastian Cabal COL / Robert Farah COL vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

2. Nicole Melichar-Martinez USA / Alexandra Panova vs [WC] Jasmine Paolini ITA / Martina Trevisan ITA

3. Sebastian Baez ARG / Bernabe Zapata Miralles ESP vs Alex de Minaur AUS / Jason Kubler AUS

4. Daniel Evans GBR / Ben Shelton USA vs [WC] Lorenzo Musetti ITA / Giulio Zeppieri ITA

5. Taylor Fritz USA / Tommy Paul USA vs Mackenzie McDonald USA / Frances Tiafoe USA