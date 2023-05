Tennis: Nys e Zielinski sono i re del doppio maschile, Rybakina la regina

Dancing in the rain. Potrebbe essere questo il sottotitolo degli Internazionali d'Italia di quest'anno. E la coppia maschile di doppio, il monegasco Hugo Nys e il polacco Jan Zielinski, gli interpreti principali. Sono loro i nuovi re di Roma. La coppia si è imposta sugli olandesi Botic Van de Zandschulp e Robin Haase con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e cinque di minuti di gioco.

La divertente cerimonia di premiazione si è svolta sotto il temporale che si è abbattuto sul Foro Italico alla chiusura del match. Il polacco non si è tirato indietro e ha improvvisato uno sketch sotto la pioggia, visto che il successo odierno ha regalato ai due la prima posizione del ranking. Un punteggio che ben rispecchia la finale disputata sul Centrale del Foro Italico. Il 32enne di Monaco e il 26enne polacco hanno giocato una partita quasi perfetta, servendo con precisione e rispondendo con grande aggressività.