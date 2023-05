L'Italia scompare dal tabellone, fuori Sinner e Musetti, oggi in campo il veterano Djokovic

Tutti gli italiani fuori, Jannik Sinner sconfitto da Francisco Cerundolo in tre set, Musetti battuto dal n.5 del mondo, il greco Tsitsipas. Gli Internazionali lasciano l'amaro in bocca ai tifosi italiani al Foro italico, che ora aspettano il "veterano" Novak Djokovic in campo oggi contro Holger Rune, match tutt'altro che semplice per Nole. Anche per il danese non sarà certamente un match facile, ma ha dimostrato qualità tecniche e personalità eccellenti. Ma il serbo ha le idee molto chiare, vuole arrivare in fondo al torneo romano e vincere per la settima volta gli Internazionali d'Italia, poi in gran forma si vola Parigi. Sarà un bel match, dopo quello che ci fu lo scorso anno in Finale a Parigi-Bercy, dove prevalse a sorpresa Rune. Vediamo se il ventenne danese saprà sorprendere nuovamente il vecchio campione.

Anche il WTA 1000 di Roma 2023 entra nella fase calda. Dopo aver archiviato ieri gli ottavi di finale, quest’oggi si disputeranno al Foro Italico i primi due quarti di finale: nel pomeriggio andrà in scena il match tra la spagnola Paula Badosa e la lettone Jelena Ostapenko, mentre dalle 20.30 ci sarà la sfida tra la polacca Iga Swiatek e la Kazaka Elena Rybakina. La Badosa dovrà faticare molto per vincere, Ostapenko è avversaria che vive un momento di forma esaltante. La Lettone, n.10 del seeding, fino a questo momento ha battuto, la rumena Sorana Cirstea, la ceca Barbora Krejcikova e la russa Daria Kasatkina, oggi tenterà il tutto per tutto per raggiungere la sua prima semifinale agli Internazionali d’Italia. Negli incontri precedenti tra le due tenniste, la spagnola è in vantaggio 2 a 1.

L'ultimo incontro di giornata sarà Swiatek-Rybakina: ha tutte le carte in regola per essere un grande match, dopo aver battuto la russa Anastasia Pavlyuchenkova, l’ucraina Lesia Tsurenko e la croata Donna Vekic, Swiatek andrà a caccia del poker di successi in questa edizione degli Internazionali d’Italia. Ma l'incontro sarà difficile, visto che la kazaka, reduce dalle vittorie contro l’Italiana Jasmine Paolini, la russa Anna Kalinskaya e la ceca Marketa Vondrousova, sa come mettere in difficoltà Swiatek., infatti la Kazaka negli scontri diretti ha vinto le ultime tre volte.