Tennis, Novak Djokovic regola in due set Cameron Norrie

Novak Djokovic, Il numero 1 al mondo, regola in due set Cameron Norrie, numero 13 del seeding. Novak batte agli ottavi il britannico in due set 6-3 6-4. Parte forte il serbo che nel primo set breakka subito l'avversario nel secondo game e si porta sul 3-0. Norrie cancella la palla dello 0-4 e prova a restare in gara, ma il serbo non concede nulla in battuta. Norrie deve cancellare due set point nell’ottavo game risalendo dal 15-40, si salva ed allunga la contesa, ma Djokovic a seguire tiene il servizio e chiude il set 6-3.

Nel secondo set, Djokovic trova lo strappo a quindici nel terzo gioco, break, ma trova subito il contro break del britannico. Fase centrale dominata dai turni in battuta, poi però Norrie sul 4-3 accusa un passaggio a vuoto, Djokovic infila otto punti e si porta sul 5-4, per poi allungare sul 6-4 e portare a casa il match al secondo match point dopo essere risalito dallo 0-30. Patrita vinta dal numero 1, ma non è stata una passeggiata, Cameron Norrie ha combattuto ma sempre in recupero.

Novak Djokovic al prossimo turno, affronterà il danese Holger Rune: il ventenne n.7 al mondo ha superato l'australiano Alexei Popyrin in tre set (6-4, 5-7, 6-4).