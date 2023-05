Medvedev fuori a sorpresa dal Roland Garros, sconfitto da Seyboth Wild

Il tennista russo Daniil Medvedev è stato eliminato a sorpresa dal brasiliano Thiago Seyboth Wild al primo turno del Roland Garros. Medvedev, testa di serie numero 2, tra i favoriti del secondo Slam del 2023, è stato sconfitto in cinque set per per 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4. Per l'atleta nato a Mosca 27 anni fa sfuma così la possibilità di vincere la competizione sulla terra rossa di Parigi, che prevede un montepremi da 49 milioni e 600mila euro.