Tennis: buona la prima per Sinner

Esordio positivo, nella splendida cornice del "Philippe-Chatrier", per Jannik Sinner che, grazie alla sua performance di stasera, approda al secondo turno del Roland Garros. Il tennista altoatesino, numero 8 del tabellone, ha battuto facilmente il francese Alexandre Muller per 6-1 6-4 6-1, in un'ora e 46 minuti di gioco. Nel prossimo incontro se la vedrà con il tedesco Daniel Altmaier, che gli ha creato qualche problemino al debutto negli scorsi Us Open, ma che è riuscito alla fine a battere in cinque set.