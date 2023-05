Segnali di disgelo Italia Viva - Azione, lista comune (forse) alle Europee

Dopo la tensione delle scorse settimane e a un passo dalla rottura definitiva, Azione e Italia Viva provano a ricucire.

Un primo riavvicinamento arriva con l'intesa su un documento unitario, sottoscritto al termine della riunione dell'assemblea del gruppo a palazzo Madama. Scongiurata, quindi, almeno per il momento, la separazione tra Azione e Iv al Senato.

Nero su bianco, Matteo Renzi e Carlo Calenda tentano l'ultima carta.

Nel documento, infatti, c'è l'impegno a valutare la possibilità di una lista unitaria per le prossime elezioni Europee. Con una clausola che lascia comunque spazio di manovra alle due componenti: si procederà nella "autonomia" delle due forze politiche, recita il documento. Che chiede anche, segno di malumori non dissipati, il rispetto dei "principi di lealtà e correttezza" reciproca.

Calenda, dopo ore di tensione, ostenta ottimismo: "Sono molto soddisfatto. Si è deciso che in autonomia e nei tempi che serviranno per le Europee i partiti decideranno se ci saranno le condizioni, a partire da una leale collaborazione, per fare una lista unitaria alle Europee. I gruppi restano uniti".



Anche Renzi appare soddisfatto, ma la sua posizione sembra guardare all'altra metà dell'accordo: "Capolavoro, Carlo ha fatto un passo indietro sulla lista unica, partita chiusa".

Il voto è comunque ancora lontano e sulla “leale collaborazione” peseranno i nuovi assetti tra Camera e Senato.

Enrico Borghi, infatti, appena arrivato dal Pd, potrebbe prendere il posto di capogruppo al Senato sostituendo Raffaella Paita - che a quel punto andrebbe alla guida del partito. Ma anche alla Camera potrebbero esserci movimenti di poltrone. La riunione dei deputati è in calendario per stasera. Domani, invece, lo stato maggiore di Renew Europe sarà a Roma.