Torna l'allerta rossa in Emilia-Romagna. In Sicilia, Tir si ribalta in autostrada per il forte vento

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, allerta rossa e allerta arancione su parte dell’Emilia - Romagna . È stata inoltre valutata allerta gialla in Veneto, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, sull’intero territorio dell’Umbria e sui restanti settori dell’Emilia-Romagna .

Mentre Coldiretti fa la conta dei “danni incalcolabili” sulle colture in tutto il Paese provocati dai temporali e grandinate delle ultime ore, le previsioni non rassicurano.

" La caduta della grandine nelle campagne è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni nei campi proprio alla vigilia della raccolta, mandando in fumo un intero anno di lavoro", osserva l’organizzazione agricola in una nota.

Allerta meteo anche in Puglia, a Lecce e in provincia dopo le piogge delle ultime ore e l'aumento delle raffiche di vento. Ed è proprio a causa dei pericoli derivanti dal forte vento che per la giornata di oggi, con allerta meteo 'gialla', la polizia locale ha comunicato la chiusura dei parchi cittadini per rischio caduta alberi. Si tratta di Villa Comunale, Parco del Galateo, Campo Montefusco.

Disagi per il forte vento invece in Sicilia, nel Messinese. Un tir, al chilometro 141 dell'A20 Messina-Palermo, in direzione della città dello Stretto, si è ribaltato su un fianco, occupando la carreggiata, nei pressi dello svincolo di Tusa, vicino ad una delle tante gallerie nel percorso.

Peggiora con le piogge abbondanti la frana sulla strada provinciale 104 a Ferrazzano, alle porte del capoluogo molisano Campobasso. Il distaccamento di una porzione di terra di grandi dimensioni ha compromesso una parete di abitazione, interdetta per ragioni di sicurezza, e la viabilità: la strada è stata chiusa al traffico con ordinanza del sindaco Cerio e i mezzi di soccorso sono intervenuti sul posto per verificare la situazione. I residenti della zona sono al momento impossibilitati a utilizzare la sp 104 per recarsi a lavoro o per altre necessità. Monitorate le abitazioni limitrofe che potrebbero essere coinvolte in caso di ulteriori smottamenti. Il comune di Ferrazzano rende noto che "la situazione è sotto controllo e si sta lavorando per ripristinare la strada nel più breve tempo possibile, ma al momento non si può fare nulla, se non garantire la sicurezza dei residenti".