Torna 'Race for the Cure', appuntamento in rosa con la corsa simbolo della lotta ai tumori al seno

"Spettacolo che toglie il fiato, commuove: Race for the Cure, 40 minuti dopo il via, fiumi di donne e uomini di tutte le età che corrono o camminano sorridenti, nonostante, per affermare il valore della prevenzione che deve viaggiare abbracciata alla ricerca. Lo sport è prevenzione e cura, è vita!".

Queste le parole che scrive il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, su Twitter per commentare la partenza a Roma della 24esima edizione di ‘Race for the Cure’, la più importante manifestazione per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel mondo.

Gara simbolo della prevenzione, organizzata da 'Komen Italia' dal professor Riccardo Masetti del Gemelli ,sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica, la manifestazione celebra le 'donne in rosa', che hanno superato o stanno lottando contro un cancro al seno. Oltre alla tradizionale passeggiata di 2 km e alla corsa di 5 Km aperta a tutti, per la prima volta include anche un percorso competitivo per runner di 8 Km.

Oltre a Roma, la corsa si tiene in altre cinque città italiane (Bari, Bologna, Brescia, Napoli e Matera).

"Camminiamo a fianco delle donne che affrontano la prova del tumore al seno. Un impegno costante per la prevenzione che salva la vita. Una bellissima domenica di festa e di speranza! Donne per le donne!" Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, postando le foto con un gruppo di donne di Italia Viva alla Race for the cure, nel cuore della Roma antica.