Gli Aerosmith annunciano il tour di addio: 40 date per celebrare oltre mezzo secolo di attività

È prevista anche una tappa per Capodanno a Boston, città dove la band nacque nel 1970. Al momento non si ha notizia se il tour approderà anche in Europa ma il chitarrista Joe Perry ha dichiarato che “potrebbero essere aggiunte date in città nazionali e internazionali”. "È il tour di addio, ma ho la sensazione che durerà per un bel po'", ha detto citato dall' Abc .

Partirà il 2 settembre da Philadelphia il tour di addio degli Aerosmith , dopo oltre mezzo secolo di rock: quaranta date in tutto il Nord America per una tournée dal titolo “ Peace Out ” che si concluderà quasi 5 mesi dopo, il 26 gennaio 2024 a Montreal, in Canada.

Dopo decenni di successi come "Dream On", "Walk This Way" e "I Don't Want To Miss A Thing", e poi “Love in an Elevator”, “Crazy” e “Cryin” per la band statunitense è “giunto il momento dei bilanci”. "Penso che sia giunto il momento", ha detto Perry sottolineando come tutti i membri degli Aerosmith - Perry insieme al frontman Steven Tyler, il bassista Tom Hamilton, il batterista Joey Kramer e il chitarrista Brad Whitford - abbiano superato i 70 anni.

"È una specie di occasione per celebrare i 50 anni che siamo in pista", ha detto Perry. “Non sai mai per quanto tempo tutti saranno in salute per farlo”.

Ad aprire i concerti ci saranno i Black Crowes. Non ci sarà invece Joey Kramer, batterista storico del gruppo, per ragioni "familiari e di salute", dichiarano i membri della band, anche se è probabile che il motivo dell'assenza sia legato alla causa mossa contro il gruppo nel 2020. Al suo posto suonerà John Douglas.

In una comunicazione congiunta, gli Aerosmith hanno dichiarato: "Non è un addio, è Peace Out! Preparatevi e muovetevi così, avrete il miglior spettacolo della nostra vita".