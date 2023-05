Trani: Ron ritrova le sue origini e riabbraccia i parenti che non conosceva

Protagonisti del ricongiungimento familiare inatteso il cantante Rosalino Cellammare -in arte Ron-, Marta e Annamaria, procugini, senza sapere di esserlo, tutti con le radici salde nella bellezza di Trani. Si sono conosciuti oggi, Marta e Annamaria però si sono sentite fortunate perché hanno un parente speciale: quel Rosalino-Ron che ha potuto ricostruire il suo passato grazie a un albero genealogico minuziosamente disegnato dalla ferrea volontà di un dipendente comunale di Trani in pensione con la passione per le discendenze e le dinastie.

"Trovare i parenti che cerco da tanto tempo è una cosa meravigliosa- ha riferito il cantante - per me è importante conoscere una radice che poi ha seminato altre radici. I miei parenti sono tanti anche a Milano perché lì mio nonno cominciò la sua vita: per cui sarà una festa anche per loro".

E una festa intende programmarla anche il Comune di Trani per il 13 agosto quando il cantautore compirà 70 anni. "Possiamo organizzare un concerto in piazza, davanti alla cattedrale", la proposta del sindaco Amedeo Bottaro a cui Ron ha rsiposto:"Perché no!"