Tre biliardini e un mestiere, il dono di un imprenditore napoletano ai minori del carcere di Nisida

Dal Festival di Sanremo al Carcere minorile di Nisida.

E' il percorso compiuto da un imprenditore napoletano, Giovanni Liccardo, che dopo aver ascoltato il monologo che Francesca Fagnani, co-conduttrice per una serata del Festival, al fianco di Amadeus, ha dedicato ai minori detenuti nel carcere di Nisida, ha accolto l'appello lanciato dalla giornalista: “Fare di più per i ragazzi che vivono in contesti difficili”.

Detto fatto. Luiccardo, presente tra il pubblico dell'Ariston, ha subito preso contatto con il direttore dell'istituto minorile, Gianluca Guida. E l'offerta di aiuto si è concretizzata con il regalo di tre biliardini ma, soprattutto, nel dare ad alcuni di loro l'opportunità di imparare un mestiere per poi offrire un lavoro stabile. E così per un primo ragazzo è già scattata l'assunzione, per un altro le procedure sono state avviate.

"Sono napoletano orgoglioso di esserlo e per questo ho fortemente voluto che il mio Gruppo Lever Touch presente in Europa e nel mondo avesse radici a Napoli; sono quindi felice di poter offrire il mio contributo a questa meravigliosa città e in particolare ai ragazzi meno fortunati, dando loro una concreta prospettiva di recupero e di vita migliore", ha detto Liccardo.

"Sono molto grata alla Rai - ha detto dal canto suo la Fagnani - che mi dato l'opportunità di aprire su questo tema e il gesto fatto da questo imprenditore è importantissimo perchè significa un'apertura verso questi ragazzi. Li sta aiutando a trovare una collocazione. E tutto questo è stato possibile grazie alla Rai".