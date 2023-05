Tregua di 7 giorni in Sudan. Viaggio tra le guerre dimenticate

Sette giorni di cessate il fuoco e tregua umanitaria in Sudan . La pace è stata concordata dall'esercito sudanese e le forze paramilitari di supporto rapido, Rsf. Lo rende noto il Dipartimento di stato Usa, precisando che lo stop alle armi "potrebbe essere esteso con l'accordo delle parti".

Mali e Burkina Faso

Nel Mali usano l’arma più potente, la fame. I jihadisti impediscono ai contadini di raccogliere il riso bruciando i campi. Secondo L’ Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS), una strategia che punta ad aumentare i ranghi militari oppure ad occupare le terre. Secondo l’organizzazione non governativa Norwegian Refugee Council, in Burkina Faso per le incursioni di gruppi ribelli il numero degli sfollati è aumentato di 20 volte dal gennaio 2019, raggiungendo un milione e 700mila. E lo scorso anno la Francia ha deciso di chiudere, dopo 9 anni, l’operazione anti-insurrezionale Barkhane, simile alla Takula europea di cui fa parte anche l’Italia.

