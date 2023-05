Liam Gallagher risuonerà l'album "Definitely Maybe". E l'intelligenza artificiale ricrea gli Oasis

L'uscita di Definitely Maybe nel 1994 non passò inosservata. Il primo album in studio degli Oasis, dal titolo ossimorico ("decisamente forse") debuttò al primo posto in classifica. I singoli riportavano energia, speranza, novità nel rock britannico: Supersonic, Live Forever restano dei classici del britpop. Gli Oasis si sono sciolti qualche anno dopo, nel 2009. I due fratelli Gallagher non hanno più fatto la pace da allora. Ogni tanto dal vivo ripropongono il loro repertorio. Ora Liam annuncia su Twitter che ricanterà questo album dall'inizio alla fine per celebrare i trent'anni dall'uscita.