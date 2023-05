Trump colpevole di aggressione sessuale e diffamazione contro la scrittrice Jean Carroll

Donald Trump ha abusato sessualmente, ma non stuprato, la scrittrice E. Jean Carroll nel 1996. L'ex presidente dovrà pagare un totale di 5 milioni di dollari si risarcimento alla scrittrice, di cui circa 2 milioni per l'abuso sessuale e 3 milioni per l'accusa di diffamazione. E' quanto ha stabilito la giuria del tribunale federale civile di Manhattan, dopo settimane di processo. La giuria, condannando l'ex presidente, ha però respinto l'accusa di Carroll riguardo allo stupro, che secondo la scrittrice era avvenuto all'interno del camerino di un grande magazzino di Manhattan nel 1996, pur riconoscendo che vi fu un'aggressione sessuale. Trump, che non ha preso parte al processo, ha sempre respinto le accuse

La scrittrice è uscita sorridente dal tribunale di Manhattan, dopo la lettura del verdetto che ha riconosciuto Donald Trump colpevole di abusi sessuali e di diffamazione nei suoi confronti. La Carroll non ha rilasciato dichiarazioni ai numerosi reporter presenti.

"Non ho assolutamente idea di chi sia questa donna. Questo verdetto è una vergogna. Una continuazione della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi!". Questo il commento al verdetto di Donald Trump postato sul suo social media Truth il verdetto.