Turchia al ballottaggio, Erdogan favorito, ma è caccia ai voti della destra ultranazionalista

Attesa in Turchia per il voto di domani. Il ballottaggio dirà chi, tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e il candidato dell'opposizione, il repubblicano Kemal Kilicdaroglu, governerà il Paese per i prossimi 5 anni.

L'88% raggiunto al primo turno conferma che i turchi vogliono scegliere il prossimo presidente, anche dopo la catastrofe del terremoto dello scorso 6 febbraio. In totale alle urne sono attesi 64 milioni di elettori in un Paese di 83 milioni di abitanti, circa due milioni hanno già votato all'estero.

Il presidente uscente al primo turno si è garantito la maggioranza dei seggi in Parlamento e il suo partito di matrice islamista e conservatore Akp, pur perdendo voti rispetto al passato, si conferma primo con il 35,58% dei voti, che gli garantiscono 267 dei 600 seggi in parlamento.

In termini numerici poco è cambiato rispetto al primo turno: Erdogan conserva lo scarto iniziale e solo gli indecisi (8,2%) potrebbero ribaltare la situazione a favore dell'opposizione.

"Il tempo dei colpi di stato è finito, diamo inizio al secolo della Turchia", è l'esortazione del presidente turco fatta su Twitter, in cui chiede ai suoi elettori di manifestare in modo più deciso rispetto al voto del 14 maggio che ha rivelato ancora una volta un Paese polarizzato, spaccato in due.

Da un lato il 49.5% degli elettori che appena due settimane fa ha espresso la propria preferenza per Erdogan, scegliendo la continuità di un leader in sella da 20 anni, prima da premier e poi dal 2014 da presidente della Repubblica. Dall'altro una coalizione di più partiti, che ha ottenuto il 45%, stretti intorno al candidato Kilicdaroglu, che proprio in quella continuità vede avanzare la minaccia di un regime con un uomo solo al comando. Il leader dell'opposizione è alla guida del partito repubblicano Chp, laico, secolare, kemalista nel legame indissolubile con il fondatore della patria turca, Mustafa Kemal Ataturk. In una parola un partito nazionalista, per nascita e definizione; negli anni scorsi non ha mai smesso di accusare Erdogan di aver tradito i valori fondanti della Repubblica, islamizzando il Paese e delegittimando la figura di Ataturk e i connotati della 'Patrià cosi come "i padri" l'avevano voluta.

Il Chp ha ottenuto il sostegno dei curdi di Hdp, costretti a presentarsi senza candidato e come Sinistra Verde a causa di vicende giudiziarie, arrivati vicini al 10%.

Il primo turno si è concluso con un vantaggio di appena 2.5 milioni di voti per Erdogan, pochissimi in un Paese che ha 64 milioni di votanti e in cui l'affluenza, tradizionalmente è altissima. A rendere necessario il secondo turno il 5.17% dei voti, pari a 2.8 milioni di preferenze, ottenuti dal ‘terzo incomodo’, l'ultra-nazionalista di estrema destra Sinan Ogan. Dopo il primo turno i riflettori sono stati puntati proprio sull'ex Lupo Grigio, che per anni era sparito dalla scena politica turca e che ora appoggia il presidente in corsa.