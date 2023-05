Turchia al voto: il leader dell’opposizione Kılıçdaroğlu accusa la Russia di diffamazione

Ince, leader di una piccola formazione di opposizione, il Partito della Patria , alle ultime elezioni presidenziali del 2018 era il stato principale sfidante di Erdoğan con il maggiore partito d'opposizione, il Chp , ottenendo poco più del 30% dei consensi. Il politico di 59 anni ha affermato che con il suo ritiro la coalizione dei maggiori partiti di opposizione non potrà dare a lui la colpa in caso di un'eventuale sconfitta. Inoltre, non ha dato indicazioni di voto per un altro candidato anche se i sondaggi indicano che la maggioranza degli elettori di Ince (accreditati nei sondaggi con il 2-4%) dovrebbe ricadere su Kılıçdaroğlu.

Intanto, il presidente in carica Erdoğan dichiara che nessun giornalista in Turchia è imprigionato "per le sue ideologie o le sue attività giornalistiche” rimarcando che i giornalisti che si trovano in carcere lo devono ai loro legami con gruppi terroristici e ad altri reati. Nel corso di un incontro con un gruppo di giovani presso la biblioteca del complesso presidenziale di Ankara, Erdoğan ha ricordato di essere stato a sua volta incarcerato "per una poesia recitata durante il suo mandato come sindaco", indicando che la sua prigionia era "motivata dall'ideologia".

Tensione alta a 72 ore dal voto e, come riportano Human Rights Watch e Articolo 19, c'è il rischio che Erdoğan e il suo partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) possano controllare in maniera spropositata tutto il mondo digitale per condizionare l’esito delle elezioni. Il governo turco ha, infatti, aumentato tutti gli sforzi per censurare e rafforzare “il controllo sui social media e sui siti indipendenti di informazione online in vista di queste elezioni”, scrive Deborah Brown, ricercatrice presso HRW, e quindi queste elezioni sono importanti anche perché sono un banco di prova per capire la qualità delle notizie che circolano in rete e sui social network. La Turchia, d'altra parte, vanta il record di blocco dell’accesso alle reti dei social media durante periodi di disordini politici o di crisi, come durante il terremoto del 6 febbraio scorso.