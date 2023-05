Turchia domani al voto per le presidenziali e il Parlamento. Il Kurdistan sogna la vittoria

Il Kurdistan aspetta. Aspetta le elezioni di domani da anni. E' l'occasione della storia per questo minoranza oppressa, per spezzare il dominio di Recep Tayyip Erdogan. In palio la presidenza della Repubblica di Turchia che celebra il suo secolo di vita, e i 600 seggi della Grande assemblea, il Parlamento. Le opposizioni coalizzate puntano su Kemal Kilicdaroglu che gli attivisti curdi sono convinti - o forse solo sognano - passi già al primo turno.

"Lunedì andremo a liberare Demirtas, il nostro leader" sostiene un attivista dello Ysp, il partito di verdi e sinistra. Non vuole che il suo nome venga scritto, né ripreso il suo volto. "Altrimenti mi arrestano" dice. "Ma andremo a prenderlo perché uscirà dalla prigione, Kilicdaroglu ha promesso" conclude. Portarlo a parlare dello sfidante dell'uomo forte che ha in mano la Turchia da 20 anni non è facile. I curdi hanno accettato di sostenere Kilicdaroglu pur di avere una speranza di battere Erdogan. Ma certo non ne sono entusiasti. Sperano in maggiore libertà e nella fine del presidenzialismo. Mettono in conto la repressione e vanno avanti nella loro lotta. Il 25 aprile scorso circa 200 gli arresti fra avvocati, giornalisti, attivisti. 50 sono ancora in carcere.

Nelle strade di Diyarbakir, la "capitale" del Kurdistan turco, 1 milione di abitanti, 1,8 milioni con l'hinterland, la gente compra sempre meno, la crisi della lira turca morde. "Un chilo di pomodori costava 2 lire, ora ne paghi 20 o 30". Nei negozi pochi i cartellini dei prezzi. “Salgono così in fretta che non conviene metterli”, spiegano.

E poi c'è stato il terremoto di febbraio. Diyarbakir ha avuto circa 500 vittime. Da pochi giorni è allestito il primo campo di 420 container per chi ha perso la casa. Ventuno metri quadri per 4 persone, asfalto appena messo, i giochi per i bambini, la lavanderia, la tenda con la tv e le panche per riunirsi, la tenda-moschea. La stessa desolazione di tutti i campi per gli sfollati. "Certo che andremo a votare!" Dice Necla, che nelle 2 stanzette ci vive con marito e 2 figlie, il maschio è a fare il militare. "Ma non sappiamo cosa accadrà, noi senza casa siamo in un tale disastro...." Lei come tanti terremotati del mondo non sa nemmeno se ce la riavrà mai una casa.

Stasera la grande festa e il concerto di chiusura della campagna elettorale, attivisti e semplici cittadini sorridono speranzosi. Lunedì sarà un altro giorno.