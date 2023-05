Turchia: l'HDP, partito democratico dei popoli, dice di avere prove di brogli in almeno 21 sezioni

Alla domanda secca: "Speranze per il ballottaggio?" Ayse (il nome è di fantasia), attivista curda dello YSP, non dà mezze risposte: "No, non ci credo. Erdogan si inventerà qualche altra cosa e vincerà di nuovo" dice. E mentre parliamo nella sua cucina in un grande palazzo alla periferia di Dyiarbakir, la "capitale" del Kurdistan turco, ci mostra i messaggi che si incrociano nelle chat dei militanti dello YSP (verdi e sinistra) che ha raccolto il voto di opposizione dei curdi confluito su Kemal Kiricdaroglu che si è fermato al 45%, mentre Erdogan ha sfiorato la vittoria al primo turno con il 49,5%.



Nei messaggi dei militanti ci sono le foto dei verbali dei seggi, fotografati da scrutatori e rappresentanti di lista delle opposizioni, che non coincidono con i risultati ufficiali, confrontati sezione per sezione. La stessa denuncia è arrivata dall'HDP il partito democratico dei popoli che essendo a rischio di essere posto fuorilegge ha rinunciato a presentare candidati al Parlamento. Il suo leader Selahttin Demirtas è in carcere dal 2016, l'anno del fallito golpe, arrestato nonostante fosse un deputato.

In una conferenza stampa e poi su twitter, gli uomini di Demirtas hanno mostrato sezione per sezione il risultato che emerge dai verbali e quello ufficiale. Nella sezione 1240 di Bismil, della prefettura di Dyiarbakir, per esempio, sono stati scritti 233 voti per lo YSP e 3 voti per l'MHP, alleato di coalizione di Erdogan. A guardare i risultati ufficiali, invece, si scopre che l'MHP ha preso 233 voti, mentre lo YSP solo 1. "Capisci? - si arrabbia Ayse - Noi non siamo potuti andare negli uffici del governo a portare i verbali, abbiamo dovuto consegnarli nelle sezioni! L'MHP qui in Kurdistan lo votano pochissime persone, solo i poliziotti, i militari! E invece guarda che risultati!"

Il comunicato dell'HDP cita poi altre sezioni: nella 1249, 1 voto per l'MHP sui verbali, sono diventati 147 nei report ufficiali, mentre i 147 voti dello YSP sono diventati 2. Stessa situazione, con poche varianti, nelle sezioni 1085 e 1066. In quella 1094, nella località di Hakkari, i 229 voti dello YSP sono stati trasferiti all'AKP, il partito di Erdogan. Di queste violazioni, l'HDP afferma di poter mostrare i documenti e che sono già 21 i casi di cuiafferma di avere le prove.

In una situazione del genere, con la giustizia ormai saldamente in mano al governo, lo sconforto dei curdi è massimo. A Ayse fa eco un'altra attivista, già arrestata lo scorso 25 aprile in una retata prima delle elezioni: "Noi non riusciamo a spiegarcelo: c'è una crisi economica spaventosa, i diritti umani sono compressi, perché la gente ha votato Erdogan? I quartieri più poveri di Istanbul lo hanno votato!" E aggiunge: molta della nostra gente è così arrabbiata che non sappiamo se riusciamo a portarli a votare al secondo turno!".



Fuori dal coro la voce della neoeletta deputata Ceylan Akga, eletta tra le file dello YSP, nonostante sia dell'HDP. Perché non abbiamo vinto con Kiricdaroglu? Perché il presidente Erdogan ha tutte le risorse dello Stato, ha indossato il cappello del presidente quando gli ha fatto comodo, e quando voleva era il candidato dell'AKP - aggiunge - non è stata una competizione elettorale leale". Per di più -accusa - Erdogan ha polarizzato il Paese, lo ha diviso in buoni e cattivi, demonizzando le opposizioni, ed esaltando i turchi musulmani bianchi, la versione locale dei WASP (white anglosaxon protestant) degli Stati Uniti. "Un discorso molto pericoloso in un Paese dove ci sono religioni ed etnie diverse" conclude la neoparlamentare.