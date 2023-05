Turchia, testa a testa Erdoğan e Kılıçdaroğlu: si va al ballottaggio

Recep Tayyip Erdoğan non ce l'ha fatta a vincere al primo turno le presidenziali in Turchia: a scrutinio completato, il presidente uscente si è fermato al 49,4% mentre il suo sfidante, Kemal Kılıçdaroğlu, ha ottenuto il 45%. Si va dunque al ballotaggio il 28 maggio.

Anche il Consiglio elettorale di Ankara Ysk ha annunciato ufficialmente che ci sarà il ballottaggio.

Kılıçdaroğlu promette di vincere al ballottaggio

Kemal Kılıçdaroğlu ha promesso di vincere al ballottaggio il 28 maggio: "Se la nostra nazione dice secondo turno, vinceremo assolutamente il secondo turno", ha dichiarato ai giornalisti. "Questa volontà di cambiamento nella società è superiore al 50%".

Erdogan: siamo molto avanti nel voto

Il Presidente Recep Tayyip Erdoğan ha sottolineato di essere chiaramente molto più avanti di Kılıçdaroğlu nel voto, anche se non dovesse vincere al primo turno. Erdoğan, parlando nella sede del suo partito ad Ankara, ha dichiarato di essere in vantaggio di 2,6 milioni di voti sul principale candidato dell'opposizione. "Nel corso della nostra vita politica, senza eccezioni, abbiamo sempre rispettato la decisione della volontà nazionale. La rispettiamo anche in queste elezioni e la rispetteremo nelle prossime", ha dichiarato. Erdogan ha anche detto di aspettarsi di vincere al primo turno.

La coalizione dei partiti che ha sostenuto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alle elezioni di ieri in Turchia ha ottenuto la maggioranza dei deputati in parlamento. Secondo i dati della tv di Stato Trt, l'Alleanza popolare formata dall'Akp di Erdogan ealtri partiti di estrema destra e islamisti ottiene la maggioranza con 322 parlamentari su 600, numero tuttavia insufficiente per potere cambiare la Costituzione, per cui sono necessari 360 deputati. I partiti della principale coalizione di opposizione ottengono invece 212 parlamentari mentre l'Alleanza del lavoro della Libertà, formata dal Partito della Sinistra Verde (Ysp) di orientamento filocurdo e dal Partito dei lavoratori di sinistra, ottiene 66 deputati di cui 62 dello Ysp,che diventa il terzo partito più rappresentato nell'assemblea.