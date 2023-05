Tutti pronti per il Festival di Cannes. Fra star e proteste sindacali al via la 76esima edizione

Tra i primi, quest'anno ci sono quelli firmati da ben tre italiani: Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Alice Rohrwacher . Tra i fuori concorso, spazio ai cosiddetti "filmoni": kolossal ad alto contenuto stellare e spettacolare. Da Indiana Jones 5 a The Killers of the Flower Moon di Scorsese.

Saranno 11 giorni di proiezioni, eventi, feste , e momenti business (il Cannes Market è tra i più importanti al mondo) con la presenza di star francesi e internazionali. I film sono divisi in sezioni. I più attesi, naturalmente, sono quelli in concorso e Fuori concorso.

La kermesse prenderà il via domani alle 19 con la cerimonia di apertura. L'attrice e modella francese di origine italiana tornerà poi sul palco il 27 maggio, per la cerimonia di chiusura, quella della premiazione della Palma d'Oro e degli altri premi ufficiali.

La foto impressa sul poster ufficiale della manifestazione raffigura una bellissima Catherine Deneuve ritratta sulla spiaggia, lo sfondo del mare. E' una foto scattata in Costa Azzurra il 1 giugno 1968. In quell'occasione l'attrice è sulla spiaggia di Pampelonne, vicino a Saint-Tropez. Sta girando il film ‘La Chamade’ di Alain Cavalier, tratto dal romanzo di Francoise Sagan in cui interpreta Lucile, una giovane donna dalla vita mondana e superficiale, all'insegna dell'agio e del lusso.

Lo 'spauracchio' delle manifestaizoni sindacali

Sulla buona riuscita della kermesse incombe però lo spauracchio dei sindacati. Quest'anno gli organizzatori temono che le recenti proteste per le riforme pensionistiche del presidente Emmanuel Macron possano creare disordini. Le autorità locali hanno dichiarato che sono state vietate tutte le manifestazioni di protesta intorno alla Croisette per tutta la durata dell'evento. Ma il sindacato CGT ha promesso di far sentire la sua presenza, minacciando il mese scorso di togliere la corrente durante il festival e annunciando una protesta "fissa" di fronte al famoso Hotel Carlton.

Per l'occasione è stato schierato un imponente servizio di sicurezza con un migliaio di poliziotti e guardie: c'è massima allerta infatti dopo l'ondata di attentati terroristici che ha colpito la Francia nel 2010.

Sul 'red carpet' sfilano le star internazionali

Sul red carpet passeranno star del calibro di Harrison Ford, Johnny Depp e Natalie Portman, per la gioia di fan e amanti del cinema. Sono in programma numerose anteprime con grandi artisti, tra cui "Indiana Jones e il quadrante del destino", "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro e il nuovo film della Pixar "Elemental".

Dall'americano Wes Anderson al britannico Ken Loach e alla francese Catherine Breillat, tanti e diversi fra loro i registi che firmeranno i ventuno film in competizione per il primo premio, la Palma d'Oro tra cui: "Club Zero" di Jessica Hausner. Notata nel 2019 con "Little Joe", la cineasta austriaca realizza un film sulla gioventù, con Mia Wasikowska nei panni di un'insegnante che stringe un forte legame con cinque dei suoi studenti. "La zona d'interesse" di Jonathan Glazer. Basato su un libro dello scrittore britannico Martin Amis, il regista di "Under the Skin" entra in concorso con una storia ambientata ad Auschwitz. E ancora: ‘Foglie morte’ di Aki Kaurismaki. Il regista finlandese de "L'uomo senza passato" (Grand Prix a Cannes nel 2002), maestro della malinconia, torna con il suo 19esimo film, una tragi-commedia sull'incontro casuale di due persone sole una notte a Helsinki.