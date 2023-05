Bono a Napoli con la sciarpa della squadra scrive ai fan: "Al concerto venite eleganti"

Bono Vox, leader degli U2, è arrivato a Napoli per l'unica tappa italiana del suo tour e, appena sceso dall'aereo, ha indossato la sciarpa dei Campioni d'Italia ricevuta in dono da alcuni fan.

Il cantante, che ieri ha compiuto 63 anni, si esibirà sabato al teatro San Carlo con il suo spettacolo Stories of Surrender.

Intanto, a chi ha acquistato i biglietti per sabato è arrivata una mail in cui Bono Vox confessa che per lui esibirsi nello storico teatro napoletano, dove tutti i cantanti lirici sognano di cantare, è a sua volta "un sogno", anche per la possibilità di rendere così omaggio a suo padre, Brendan Robert Hewson, "che era un bel tenore".

Il cantante ha chiesto agli spettatori di rispettare un “dress code”: "Faremo un film di questo sogno - scrive in una mail - e vorrei chiedervi aiuto per far prendere vita a questa storia fantastica. Invito voi, i meglio vestiti d'Europa, a venire eleganti per la nostra notte al teatro dell'opera".

Ha quindi chiesto di indossare un vestito elegante o lo smoking, perle e tiare. Certo, "se avete solo una t-shirt nera ok, ma se nel guardaroba avete un cappello a cilindro o un frac è il momento di tirarli fuori", si legge.

Dovranno essere invece riposti in una custodia i telefoni cellulari: il loro utilizzo non sarà consentito durante lo spettacolo.