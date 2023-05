Uccide il fratello a colpi di pistola durante una lite, fermato. La vittima aveva 44 anni

Un uomo di 50 anni, Rosario Vitale, è stato arrestato dai carabinieri a San Gregorio di Catania dopo che stamane, al culmine di una lite, ha ucciso a colpi di pistola il fratello Davide, 44 anni.

L'omicidio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe avvenuto intorno alle 3 del mattino all'esterno dell'abitazione in via Masaccio del cinquantenne, un cuoco. Qui durante la notte è arrivata la vittima, disoccupato, tossicodipendente, in passato denunciato e sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio, ha minacciato il fratello con un coltello per via di conflitti di natura familiare che si protraevano da anni. Ne sarebbe quindi scaturita una violenta lite, alla presenza anche del nipote 20enne, figlio di Rosario Vitale, al culmine della quale l’uomo ha sparato contro il fratello tre o 4 colpi di pistola. La vittima è stata raggiunta da due proiettili, alla testa e al torace.

Successivamente, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, l'omicida ha spostato il cadavere all'interno del cortile dell'abitazione, decidendo successivamente di andare a costituirsi. L'uomo è stato immediatamente bloccato sul posto dai militari dell'Arma e portato nel carcere Piazza Lanza di Catania.

La pistola utilizzata per il delitto è una Beretta calibro 9x21, con matricola punzonata, detenuta illegalmente. L'arma è stata sequestrata per gli accertamenti del Ris di Messina. Sequestrato anche il coltello della vittima. I conflitti tra i due fratelli, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, andavano avanti da diversi anni.