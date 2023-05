Ucraina, Parolin: "Su missione di pace ci sono novità, ma riservate. Credo si andrà avanti"

Quando Papa Francesco disse "E' in corso una missione" La missione di pace era stata annunciata dal Papa sul volo di ritorno da Budapest: "Sono disposto a fare tutto quello che si deve fare" per la pace in Ucraina. "Anche adesso è in corso una missione, ma ancora non è pubblica. Vediamo come. Quando sarà pubblica la dirò", aveva detto il pontefice, in un colloquio con i giornalisti presenti sull'aereo.

Il Pontefice aveva sempre parlato della disponibilità della Santa Sede a una mediazione, possibilità che finora non è stata mai raccolta concretamente. Ma ha continuato sempre ad operare, oltre che nel campo umanitario, anche per favorire e tenere aperti canali di dialogo: "Credo che la pacesi faccia sempre aprendo canali, mai si può fare una pace con la chiusura. Invito tutti ad aprire rapporti, canali di amicizia. Questo non è facile. Lo stesso discorso che ho fatto in genere, l'ho fatto con Orbán e l'ho fatto un po' dappertutto", ha ripetuto anche nella conferenza stampa in volo - lo scorso 1 Maggio - dove, di ritorno da una visita in Ungheria, disse che era in corso una "missione" per la pace.